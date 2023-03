Inschrijving Bloemendagen Anna Paulowna gestart: 'Begint alweer te kriebelen'

Van zaterdag 22 april tot en met woensdag 26 april zetten Anna Paulowna en omstreken de bloemetjes weer buiten voor de 68e editie van de Bloemendagen. De enthousiaste deelnemers showen die dagen hun kunstwerk, dat met duizenden hyacinten is gemaakt. Van jong tot oud, iedereen kan zich opgeven.

En er wordt nog altijd trouw door de dorpelingen meegedaan. "We hebben ieder jaar wel ongeveer 100 aanmeldingen", vertelt Linda van den Berg van het bestuur van de Bloemendagen. Door verschillende onderdelen kunnen deelnemers hun creativiteit de vrije loop laten gaan. Zo kan je als deelnemer een mozaïek maken, maar ook hele straten, bruggen of tuinen versieren.

Thema

Wie denkt dat een mozaïek zo bedacht is, heeft het mis. Volgens de organisatie zijn de meeste deelnemers al maanden bezig met de voorbereiding. Wanneer een team zich inschrijft, moet er namelijk al een plan zijn wat er gemaakt gaat worden. Er moet dan namelijk ook doorgegeven worden hoeveel hyacinten er nodig zijn en welke kleuren. "De kleuren waaruit gekozen kan worden zijn roze, wit, blauw, paars, geel, oranje en rood", vertelt Linda.

Vooral met de mozaïeken kiezen deelnemers er vaak voor om een onderwerp te gebruiken dat veel in het nieuws is geweest. "Vorig jaar was dat bijvoorbeeld Peter R. de Vries en de oorlog in Oekraïne", vertelt Linda van den Berg. Mogelijke thema's voor dit jaar weet ook Linda zelf nog niet. "De deelnemers houden dat vaak tot op het laatste moment geheim", vertelt ze dan ook.

Prijzen

Hoewel meedoen natuurlijk voor veel plezier zorgt, valt er ook wat te winnen. Voor verschillende categorieën zijn er namelijk prijzen. De jury fietst op zaterdag 22 april een rondje door het dorp om alle kunstwerken af te gaan.

Daarnaast is er sinds vorig jaar een andere speciale prijs in het leven geroepen: de NH Nieuws Publieksprijs. Hier bepalen niet de juryleden, maar de bezoekers wie er een prijs verdient. Zij kunnen vervolgens stemmen op hun favoriete bloemenwerk.

Op onderstaande foto is de winnaar van vorig jaar te zien. Zij maakten een mozaïek dat in het teken stond van 30 jaar Disneyland Parijs (tekst gaat door onder de foto).