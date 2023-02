Mysterie rondom bijna gezonken boot van 'tienduizenden euro's': "Eigenaar schaamt zich rot"

Het is een nachtmerrie voor elke botenbezitter: je wil fijn een stukje gaan varen maar aangekomen bij de ligplaats zie je dat de achterkant van je boot al op de bodem ligt. Een foto van zo'n half gezonken boot bij de Alkmaarse Kippenbrug op onze Facebookpagina leverde veel vragen op. Wie is de eigenaar? Hoe is 'ie gezonken? En wie is verantwoordelijk? We proberen het mysterie rondom het bootje te ontrafelen.

Ruim veertig reacties komen er op de foto die Anja Stoop op onze Facebookpagina Nieuws uit Alkmaar en omgeving plaatst. Op de foto zien we hoe het jacht schuin en hulpeloos in het water ligt. Het zijn aan de ene kant lollig bedoelde reacties zoals 'duikboot' en 'pompen!!!', maar ook meelevende reacties als 'zonde' en 'sterkte voor de eigenaar'.

Ook roept de foto boze reacties op. Zo vindt iemand, die aan haar profielfoto te zien zelf een botenliefhebber is, dat het 'enorm nalatig' is de eigenaar niet goed op zijn boot heeft gelet. "Als mensen nou eens vaker dan drie keer per jaar omkijken naar hun spullen spaart het weer een milieudelict", schrijft ze.

Belgisch Briel

We gaan zelf maar eens naar de Kippenbrug in de wijk Oudorp waar de boot aangemeerd ligt. En inderdaad, de boot ligt er nog steeds net zo bij als op de foto. Een eigenaar is niet te vinden. Wel komen we buurman Alfred Blancken tegen. Hij heeft geen idee van wie de boot is maar heeft wel alvast de provincie gebeld zodat er snel actie wordt ondernomen.

"De motor ligt ook onder water en lekt, dat is natuurlijk niet zo best voor het milieu", vertelt Blancken die vermoedt dat de boot ook weleens gestolen kan zijn. "Op de achterkant, die nu onder water ligt, staat dat de boot uit het Belgische Briel komt. Dat is vreemd. Ook is er normaal gesproken wel een telefoonnummer op de boot te vinden zodat je kunt bellen in geval van nood. Het is natuurlijk wel zonde. Zo'n boot is toch al gauw 20- tot 30 duizend euro waard."

Wat later komt ook buurman Ed Weststrate aangewandeld. Ook hij weet niet wie de eigenaar is. En de oorzaak? "Het kan zijn dat de afvoer- en waterleidingen in het schip bevroren zijn geraakt", vertelt de ervaren zeiler. "Daardoor gaan de afsluiters vaak kapot. Als het weer dooit kan het ontzettend snel gaan. Dit is wel vaker de oorzaak dat boten spontaan zinken."