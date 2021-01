Auto te water in Alkmaar, man redt zichzelf uit zinkend voertuig

ALKMAAR - Een man is vanmiddag met zijn auto aan de Boekelerweg in Alkmaar uit de bocht geslagen en in het kanaal terechtgekomen. Hij wist vlak voordat het voertuig zonk zelfstandig te klimmen uit een ingeslagen raam. Door de stroming werd de auto zo'n tachtig meter meegevoerd.

Om 15.25 uur kreeg de politie een melding binnen dat er een voertuig middenin het kanaal dreef, meldt een politiewoordvoerder.

De bestuurder kon net op tijd het zijraampje inslaan en zo voorkomen te worden meegevoerd met de stroming. "Het voertuig is inmiddels volledig gezonken en er is een berger ter plaatse om de auto uit het water te halen", aldus de politie. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

De man is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar het is niet bekend of hij in het ziekenhuis is opgenomen.