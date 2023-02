Alkmaarder (20) opgepakt voor mislukte pepperspray-beroving in Heerhugowaards park

Een 20-jarige Alkmaarder is aangehouden voor de mislukte beroving gistermiddag in een park aan de Basserhof in Heerhugowaard. Twee mannen bedreigden een Heerhugowaarder volgens de politie met iets "wat lijkt op een steekwapen" om hem te beroven. Maar hij verdedigt zich en krijgt pepperspray in zijn gezicht gespoten. "We zoeken nog naar de tweede dader."