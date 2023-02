Dief gebruikt pepperspray om Heerhugowaarder in park te beroven: "Geen buit"

Een dief heeft vanmiddag in het park bij Basserhof in Heerhugowaard een jonge Heerhugowaarder proberen te beroven. Bewapend met pepperspray, die hij in het gezicht van het slachtoffer spoot. "Dat is mogelijk in zijn ogen gekomen", vertelt een politiewoordvoerder.

De politie ontving na half vier vanmiddag een melding van een steekincident in Basserhof, vlak bij winkelcentrum Middenwaard.

Later bleek het om een poging tot beroving te gaan, verklaart de woordvoerder. De dader zou er zonder buit vandoor zijn gegaan. "We doen nu onderzoek naar wat er is gebeurd. Alle ins en outs weten we dus nog niet."

De politie is nog in het park aanwezig voor onderzoek. "Tot nu toe is er niemand aangehouden."