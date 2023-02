Nieuwe aardbeving doet Sinan opnieuw veel pijn: "Dit is een ongekende ramp"

Uitgerekend op de dag dat zijn broertje Onur in Turkije landde om bij te dragen aan de wederopbouw van het land, werd het getroffen door opnieuw een zware aardbeving. Het bezorgt Enkhuizer Sinan Göğebakan een nieuwe dosis verdriet. "Het is onbeschrijflijk."

Net een week is Sinan (31) weer thuis uit het rampgebied. En pas de laatste twee dagen heeft hij de gebeurtenissen een beetje een plek kunnen geven. Vrijwel direct na de verwoestende aardbeving die Turkije en Syrië trof, vertrok hij samen met zijn vriend Kadir naar Turkije om te helpen. Ze zamelden samen zo'n 22.000 euro in en kochten er bij groothandels eten, maar ook ondergoed en schoenen voor. Bestemd voor de mensen die het het hardst nodig hadden.

Er zijn veel naschokken in het rampgebied, weet Sinan uit eigen ervaring. Ook in de kleine week dat hij er bivakkeerde, schudde het regelmatig. De piek op zijn aardbevings-app op zijn telefoon deed maandagmiddag het ergste vermoeden. Een nieuwe aardbeving van 6,4 op de schaal van Richter brengt een extra laag verdriet in de regio, waar het leven sinds twee weken al zo wankel is. "Deze schoot er flink bovenuit."

Het raakt Sinan, opnieuw. "Het is een ongekende ramp. Weer zijn er veel gebouwen ingestort. Liggen er weer mensen onder? Veel mensen slaan op de vlucht, als ze dat al niet waren. Er heerst nu een sfeer van: 'Wanneer komt de volgende klap?' Het is ook moeilijk om de mensen daar gerust te stellen, want er worden nog meer schokken verwacht en de verliezen zijn groot. De één is familieleden verloren, de ander heeft geen huis meer. Het is voor de mensen onzeker wat er nog komt en wanneer ze hun leven weer op kunnen pakken."