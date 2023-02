Sinan en Kadir delen voedsel uit in Turks rampgebied: "Het is echt vreselijk"

Het is een beeld dat hij nog wel even bij zich zal dragen. Een man die in de Turkse stad Adiyaman hulpeloos met een simpel hamertje op een betonplaat van een halve meter dik tikt, in de hoop zijn geliefden onder het puin vandaan te kunnen halen. "De machteloosheid straalde er vanaf", vertelt Sinan Göğebakan uit Enkhuizen vanuit het rampgebied in Turkije.

Enkhuizer Sinan deelt voedsel uit - NH Nieuws / Michiel Baas

De 31-jarige Sinan is samen met zijn vriend Kadir naar het gebied gereisd, dat aan het begin van de week zo werd getroffen door de verwoestende aardbeving. Een pushbericht met de melding van de aardbeving was het startsein van een ongekend avontuur. Met maar één doel: het helpen van mensen. Zodoende landden Sinan en Kadir woensdagochtend vroeg in de Turkse plaats Konya. "We hebben het busje van mijn vader gepakt, die hij gebruikt tijdens vakanties." Deze werd tot de nok toe gevuld met alles waar behoefte aan is. "Denk aan babyvoeding, pampers, maaltijden. We hebben geld ingezameld, via ons eigen netwerk en via oproepen op social media. Afgelopen nacht zijn we naar het oosten gereden." Naar Adiyaman, om precies te zijn. "We hoorden dat in die stad weinig hulpgoederen kwamen omdat het voor groot materieel moeilijk te bereiken is, vandaar."

Donderdagochtend kwamen ze aan in één van de voorsteden. "We troffen een complete ravage aan, het is echt vreselijk. Je ziet familieleden huilen bij het puin en hulptroepen die nog op zoek zijn naar mensen. Afgelopen nacht zijn er nog negen mensen bevrijd, maar er zijn niet genoeg hulptroepen om iedereen te kunnen helpen. Je hoort ook mensen bij ingestorte gebouwen roepen: 'Hoor je mij, hoor je mij?!'. Het geeft een heel machteloos gevoel. Het doet veel pijn. Het lijkt wel een slechte film waar we in zijn beland."

De bus van Sinan vol met eten - Aangeleverd

Het West-Friese mini-konvooi met eten wordt begeleid door een lokale agent, die weet waar de hulp het hardst nodig is. En dankzij de donaties kunnen Sinan en Kadir nog wel even vooruit. "Er is tot nog toe 16.000 euro opgehaald en dat loopt nog wel even door. We kunnen dus nog zeker tien keer boodschappen doen." Adrenaline Inmiddels is Sinan bijna twee dagen onafgebroken in touw. "Er komt een bepaald soort adrenaline los, waardoor je makkelijk door kunt gaan. Aan slapen denken we nog niet", klonk het donderdag. "We gaan straks eerst nog een keer boodschappen doen." Sinan: "We zijn van plan om in ieder geval tot zaterdag te blijven, maar misschien blijven we wel langer. We gaan gewoon door met het uitdelen van eten. Alles is welkom hier. Zojuist gaven we een chocolaatje aan een kind, dat daardoor begon te glimlachen. Door dat soort kleine dingen is onze missie al geslaagd."