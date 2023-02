Muziek voor Syrische slachtoffers brengt Mylou tot tranen in Theater de Liefde

Pijn, verdriet, machteloosheid waren voelbaar gisteravond in Theater de Liefde. Een groep Syrische muzikanten had een benefietavond georganiseerd voor Syrische slachtoffers van de aardbevingen. Een van de bezoekers was de Syriër Khalil Alghanem: "Dit is heel mooi."

Jawa Manla met bandlid - Michael van der Putten/NH Media

Binnen een week was het idee om 'iets te moeten doen' gegroeid tot de avond die het was geworden. "Ik voelde me machteloos", vertelt Jawa Manla, een van de bedenkers van het concert. "Je kan wel geld sturen, maar wat doe je zelf? Toen ontstond het idee om iets te doen, maar hoe?" De 27-jarige muzikante woont acht jaar in Nederland en kent Haarlem goed, maar woont inmiddels in Leiden. Haar zus en vader, beiden ook betrokken bij de avond, wonen nog wel in de stad. Sjakie bedankt Via haar Facebookoproep kwam er vorige week een hulpbrigade op gang van mensen die wilden helpen met het organiseren van de benefietavond. Sjakie Haverkorn (meerdere malen genoemd tijdens de avond) legde het contact met Theater de Liefde. "Ik was verbaasd over alle hulp", vervolgt Jawa. "Ik voelde me niet alleen. Heel mooi en Sjakie: heel erg bedankt!" Medelijden Nadat burgemeester Jos Wienen de avond inleidde, waarin het woord medelijden meerdere keren werd gebruikt, werd de zaal nog meer met de neus op de feiten gedrukt door het verhaal van Munzer Al Kaddour.

"Ik heb toen de boodschap moeten vertellen, verschrikkelijk." Munzer Al Kaddour

Een Syrische vriend van hem, wonend in Nijmegen, probeerde al een hele poos zijn vrouw en dochters naar Nederland te halen. Na een lang proces zag het ernaar uit dat het ging lukken. Eindelijk zou hij zijn gezin weer kunnen zien. Maar toen kwam de aardbeving en bleef het stil. De man hield hoop, maar de stilte uit zijn moederland hield aan. Het zou stil blijven. "Ik heb toen de boodschap moeten vertellen dat zijn vrouw en dochters de aardbeving niet hebben overleefd. Ik kan je niet beschrijven hoe vreselijk dat was", vertelt Munzer op het podium. Korte video van de avond. Tekst gaat onder de video door.

Syrisch benefietconcert, Khalil Alghanem filmt de muzkiek - NH Nieuws