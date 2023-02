We Promise spant rechtszaak aan tegen gemeente Hoorn om stadsgesprekken J.P. Coen

De stichting We Promise vindt de gemeente Hoorn niet transparant genoeg over de stadsgesprekken over het standbeeld J.P. Coen, en stapt naar de rechter.

De rechtszaak vindt aankomende vrijdag plaats in de rechtbank van Haarlem. Het gaat om een Woo-verzoek over de stadsgesprekken over het standbeeld J.P. Coen op de Roode Steen. De gemeente Hoorn zou in de ogen van de stichting We Promise niet voldoende ingaan op het verzoek, en informatie achterhouden.

In 2020 werden de stadsgesprekken aangekondigd, na rellen en demonstraties rond het standbeeld. Een jaar later vonden de eerste gesprekken plaats. Met podcasts, vlogs en talkshows over het koloniale verleden, racisme en discriminatie en maatschappelijke uitsluiting.

Maar het gesprek over het veelbesproken standbeeld bleef uit. Iets wat tot de nodige kritiek leidde, waarna de stichting besloot om een Woo-verzoek in te dienen. Dit om te achterhalen waarom dat zo is en wat er intern bij de gemeente is besproken.

'Gaat niet om individuele namen'

"Wij zijn voornamelijk benieuwd naar het proces van de stadsgesprekken. Hoe zijn er keuzes gemaakt? We hadden toen niet het idee dat er transparant gecommuniceerd werd vanuit de gemeente. Hoe is bijvoorbeeld de keuze op TwynstraGudde gevallen, terwijl er andere capabele adviesbureaus in de running waren", zegt Marisella de Cuba van de stichting We Promise.

De stichting had een voorspelling gedaan over de aanpak van de gemeente. "Die is helaas uitgekomen. We willen alleen weten of alles overgedragen is. Het gaat niet om de individuele namen van ambtenaren, maar om het geheel."

Vervolg na de zomer

Het college liet vorige maand nog weten om de stadsgesprekken in de tweede helft van het jaar weer op te pakken, als het onderzoek over de rol van het gemeentebestuur in het slavernijverleden is afgerond.

"Dit biedt nieuwe aanknopingspunten. Daarbij kwam het KNAW met de boodschap dat zij dit jaar komen met een handreiking en advies over hoe om te gaan met de discussie over omstreden beelden. Ook dat willen we logischerwijs afwachten. Rond de zomer komen ons onderzoek en dat van de KNAW bij elkaar. En dan is ook ons inclusiebeleid gereed", aldus de gemeente Hoorn in een reactie aan NH Nieuws.