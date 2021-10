Moet Hoorn verder met stadsgesprekken? 'Keuze standbeeld Coen hoe eerder hoe beter'

"Hoe eerder de keuze over het beeld, hoe beter", stelt Marieke Rijk van Fractie Tonnaer. De Hoornse politiek worstelt met het vraagstuk, maar wil voorkomen dat het hét onderwerp wordt van de verkiezingen komend voorjaar. Vanavond wordt er in de raadscommissie over gesproken.

Het inclusiebeleid vernieuwen, daarna een besluit nemen over het standbeeld van J.P. Coen en vervolgens een vervolgseizoen van stadsgesprekken houden. Dat is de volgorde die bureau TwynstraGudde adviseert naar aanleiding van de eerste stadsgesprekken over discriminatie, inclusie en uitsluiting. Gesprekken die werden geïnitieerd als gevolg van de rellen die ontstonden vorig jaar zomer na afloop van protesten om het beeld van J.P. Coen op de Roode Steen.

'Dilemma'

"Het is een complex onderwerp waar wij als fractie ook behoorlijk over hebben gesproken. De eerste stadsgesprekken hebben waardevolle informatie opgeleverd, we vinden dan ook dat we de gesprekken voort moeten zetten", zegt Marieke Rijk van Fractie Tonnaer.

Een beslissing nemen over het standbeeld, kan wat betreft de partij niet snel genoeg. "De keuze om het beeld wel of niet weg te halen, is een dilemma. We willen voorkomen dat het een verkiezingsitem wordt volgend jaar maart, maar zo ziet de planning er nu wel naar uit. Ook het houden van een referendum is nog steeds actueel. En hoewel je niet overhaast een keuze wilt maken, is het volgens ons toch hoe eerder, hoe beter."

De afleveringen die in de stadsgesprekken gingen over Coen, werden opvallend vaker bekeken en beluisterd en riepen meer reacties op. Ook al waren die niet per definitie gericht op de inhoud van de uitzending.

Slijpsteen

Ook Guido Breuker, fractievoorzitter van Eénhoorn vindt dat het de verkiezingen niet moet overschaduwen. "De keuze moet niet op de lange baan geschoven worden. Tien jaar terug werd er al over gesproken, over vijftien jaar misschien weer. We hoeven niet de geadviseerde volgorde af te wachten, besturen is keuzes maken."

Het standbeeld blijft wat Eénhoorn betreft staan op haar plek, als slijpsteen van de geschiedenis. "Het hoeft van ons niet verplaatst of verwijderd worden, maar wel genuanceerder door het verhaal goed te vertellen."

Vorige week werd duidelijk dat de gemeente Hoorn de beslissing over het al dan niet weghalen van het standbeeld, door wil schuiven naar volgend jaar. Het college omarmt het advies over de stadsgesprekken en om deze voort te zetten in een vervolgseizoen waarbij de jeugd meer betrokken wordt, in een veilige gespreksomgeving en de rol van de gemeente meer naar de achtergrond schuift. Maatschappelijke organisaties zouden die rol moeten gaan vervullen.

'Meer doen, minder praten'

Zo ziet ook Marieke Rijk het voor zich: "Het onderzoeksbureu heeft goed werk gedaan, maar wij vinden dat Hoorn de gesprekken meer 'eigen' moet maken. En wat door corona niet kon: er moeten gesprekken in de wijken gaan plaatsvinden", aldus Rijk van Fractie Tonnaer. Zij ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor maatschappelijke organisaties.

Eénhoorn voelt weinig voor nog een nieuw seizoen stadsgesprekken en kiest liever voor een praktische aanpak. Het bereik van de stadsgesprekken laat volgens hen te wensen over en de inhoud gaat teveel over algemeenheden. Breuker: "Het gepraat kennen we, we moeten meer doen. Als we het hebben over inclusie, gaan we voorbij aan een belangrijk grond van uitsluiting, namelijk armoede. In Hoorn zien we dat door de opbouw van bepaalde wijken, armoede zich concentreert, dat moet worden aangepakt."

Vanavond wordt er in de commissie over de voortgang van de stadsgesprekken gesproken en deelt de Hoornse politiek haar mening over de te nemen stappen.