Geëmotioneerde Tadic gaat de geschiedenisboeken in en looft trainer Heitinga

De beste speler in de Johan Cruijff Arena was zondag zonder twijfel Dusan Tadic. Met twee treffers en een assist liet de Ajax-aanvoerder weer z'n oude vorm zien. Daar kwam bij dat de goaltjesdief ook een bijzondere mijlpaal bereikte. Hij staat namelijk op honderd treffers voor de Amsterdamse club.

"De belangrijkste reden van ons goede spel is John Heitinga", looft Dusan Tadic zijn trainer na de 4-0 gewonnen wedstrijd op Sparta. Heitinga nam eind januari het stokje over van de ontslagen Alfred Schreuder. Sindsdien wonnen de Amsterdammers vijf keer en speelden ze eenmaal gelijk. "De lach is terug en iedereen vecht voor elkaar."

Duidelijkheid

Na de analyse van Tadic nam John Heitinga plaats in de perszaal. Een journalist schotelde de Ajax-coach de lovende woorden van zijn aanvoerder voor. Heitinga gaf aan vooral veel duidelijkheid te hebben geschept, want daar hield hij zelf als speler ook van. "Ik heb liever dat je iets zegt, dan niets zegt."

Met een flinke boost aan zelfvertrouwen reist Ajax deze week af naar Duitsland. In Berlijn treft de ploeg van Heitinga Union Berlin voor de return in de Europa League. Een pittige klus, want afgelopen week had Ajax niet veel te vertellen tegen de nummer drie uit de Bundesliga.

