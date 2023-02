Organisator 'Dope'-jongerenfeest: 'Wapens hebben het feest niet bereikt'

De vondst van drie steekwapens tijdens het feest gisteravond, zijn volgens Van Wanrooy geen reden tot paniek. Tijdens het feest in de Alkmaarse HAL 25 zijn de rest van de avond geen opstootjes geweest. De steekwapens werden namelijk tijdens het fouilleren door een ingehuurd beveiligingsbedrijf aangetroffen. Dat is dus vóór de ingang van de ruimte waarin het feest plaatsvond. "Jongeren zijn absoluut veilig bij onze feesten", vertelt de organisator.

Van Wanrooy: "Onze doelgroep, jongeren van 13 tot 17 jaar, heeft ouders die we moeten overtuigen van het feit dat ze veilig zijn bij ons. Als ouder ben je er niet bij, als je zoon of dochter op bezoek is bij vrienden. Bij ons zijn ouders er ook niet bij. Maar ze weten wél dat er EHBO aanwezig is, beveiliging en genoeg volwassen ogen zijn die de boel in de gaten houden."

Toch denkt de organisatie van de jongerenfeesten na over het eventueel inschakelen van nog meer beveiliging. "Misschien huren we meer beveiliging in voor in de rij. Gisteren stond er een grote rij en dan kan het even duren voordat iedereen binnen is. Daar kan iets gebeuren wat we niet willen", vertelt Van Wanrooy.

Schrikmoment

Ook hoopt hij dat het een leermoment is voor de drie tieners. "Ik denk dat het goed is dat ze bewust worden van wat ze hebben gedaan. Het is toch een schrikmoment voor ze. Misschien gaan we overleggen met de gemeente en de politie om uit te vinden wat hun mening is en wat zij kunnen doen. Voor nu zou ik niet weten wat wij meer kunnen doen."