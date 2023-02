Tieners (13, 14 en 15) gepakt met steekwapens tijdens Alkmaars jongerenfeest

Op het Instagram account van de Alkmaarse wijkagenten worden de steekwapens die in beslag zijn genomen getoond. De wijkagenten zijn blij dat de organisatie van het feest in HAL 25 beveiliging had ingehuurd om de jonge gasten te fouilleren, want wat ze aantroffen is opmerkelijk te noemen.

"Er werd een lepel aangetroffen bij een 13-jarige dame, wat geen lepel bleek te zijn en bij een jongen werd een mes aangetroffen. En bij een andere jongen werd een steekwapen (soort priem) aangetroffen. Deze jongens waren 14 en 15 jaar oud", is te lezen bij een filmpje van de 'lepel'. Dit blijkt namelijk een steekwapen, met het mes in het handvat verstopt.

Tekst gaat door onder de Instagram post.