Piet Beers (92) was ooggetuige van het bombardement op Willemsoord in 1943

"De lucht was strakblauw, eigenlijk net als vandaag." 19 februari 1943 is vandaag tachtig jaar geleden, maar Piet Beers herinnert zich ieder detail nog. Hij was aanwezig op Willemsoord toen de Werf gebombardeerd werd door de Britten en bracht zijn gewonde vader naar het ziekenhuis. Zijn vader en 38 anderen overleefden het bombardement niet. Vandaag wordt dit bombardement herdacht door nabestaanden.

Piet Beers - NH Nieuws / Else van der Steeg

Beers is hierbij ook aanwezig. Hij is de enige nog levende ooggetuige van het bombardement, verder zijn het nabestaanden. Het is voor Beers belangrijk dat de verhalen niet vergeten worden. Daarom vertelt hij het nu nog na. Maar het valt hem zwaar. "Bij de geneeskundige dienst, waar mijn vader naartoe werd gebracht, lagen mensen op de grond te kermen: 'ik kan niet meer'. En dan kom je daarna thuis als kind, en dan moet je dat verwerken." Tachtig jaar later kan Beers zich de dag nog precies voor de geest halen. Bekijk in de video het verhaal van Piet Beers, die zijn vader verloor in het bombardement op Willemsoord. Tekst gaat verder onder de video:

Piet Beers verloor zijn vader bij het bombardement in 1943 - NH Nieuws / Else van der Steeg

Het bombardement op Willemsoord was een van de vele die Den Helder, de meest gebombardeerde stad van Nederland, moest verduren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit bombardement werd uitgevoerd door de Britten. Organisator van de herdenking Cees Rondel: “Op de Werf werden werkzaamheden uitgevoerd door de Duitsers, dat was het doel.” Bij het bombardement vielen 39 doden: de meesten overleden direct, enkele mensen overleden later aan hun verwondingen. De vader van Piet Beers was een van hen. De herdenking is georganiseerd speciaal voor nabestaanden van dit bombardement. Rondel: “Hele gezinnen raakten uit Den Helder vandaan en zijn elders gaan wonen, want men had geen economische band meer met de stad.” Veel nabestaanden zijn daarom niet meer terug gekomen in Den Helder na de gebeurtenis.