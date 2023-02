Sensuele slijmgeluiden zetten je haren recht overeind in theatervoorstelling SatisFactory

Miljoenen mensen ervaren rillingen, prikkels of andere sensaties bij het kijken naar ASMR-video's. Oftewel Autonomous Sensory Meridian Response. In deze filmpjes zie en hoor je bijvoorbeeld iemand kneden in slijm of worden zelfs puistjes uitgeknepen. Theatermaker Booi Kluiving heeft nu een theatervoorstelling gemaakt over dit internetfenomeen.

ASMR in De Schuur in Haarlem - NH Nieuws

De theatervoorstelling SatisFactory, vanavond te zien in De Schuur in Haarlem, gaat over drie vrouwen die in 'de satisfactory' werken. Daar krijgen ze van een algoritme opdrachten om ASMR te maken, bijvoorbeeld door slijm te kneden of in kinetisch zand te snijden. De opdrachten worden steeds extremer: gaat het de vrouwen lukken om aan de vraag te blijven voldoen?

Sensatie in de zaal

Om bezoekers maximaal te laten 'genieten' van de geluiden staan er op het podium microfoons om de vrouwen heen. De bedenker van de voorstelling, de 28-jarige Booi Kluiving, is vooral benieuwd wat ASMR met de mensen in de zaal doet.

"Ik geloof heel erg dat theater voor veel verschillende mensen is en ik denk dat de internetgeneratie nog niet altijd een plek op de vloer heeft. Dat wil ik graag doen. Ook wil ik een nieuw publiek in het theater te krijgen", aldus Booi.

De voorstelling is vanavond in De Schuur te zien en daarna nog vaker in andere steden in het land.