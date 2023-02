Freddie Mercury, Kiss en The Beatles: je loopt ze tegen het lijf in Haarlem

De grootste muzikanten kan je tegenkomen in de Spaarnwouderstraat in Haarlem. Kunstschilder Martin Meijer (56) heeft in de expositieruimte Het Naaiatelier zijn eerste expositie van schilderijen van beroemde artiesten en dat slaat zo goed aan dat de hele straat inmiddels vol hangt met zijn werk.

Het is de eerste keer dat het werk van de 56-jarige kunstenaar op een expositie te zien is. Meijer vindt het dan ook best spannend of zijn schilderijen aanslaan. "Het werk is te koop. Kijk: deze serie van Rolling Stones met de vier bandleden kost zo'n drieduizend euro, maar die kleinere zijn goedkoper hoor", lacht Martin.



De expositie is tot en met zondag 19 februari te zien in Het Naaiatelier.