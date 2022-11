Kunstenaar tovert Spaarne-foto's om tot mengelmoes: 'Stijgt boven werkelijkheid uit'

Vanuit een kano, zo dicht mogelijk tegen het oppervlakte van het Spaarne, maakt kunstenaar Pieter Berkhout het liefst foto's. Vervolgens gaat hij in zijn atelier dusdanig 'klooien' dat er maar weinig van originele afbeelding overblijft. Wat rest is 'een foto als een soort appelmoes van beelden door elkaar.'

De kunstzinnige foto's die overblijven kunnen wel uit maximaal tien foto's bestaan. "Het geheim is dat het niet een gewone foto is van het Spaarne", vertelt Berkhout. "Maar het - wat ik wel eens overdreven zeg - stijgt boven de werkelijkheid uit tot een soort abstract imaginaire herinnering."

Mensen op straat herkennen helemaal niets in de foto's van wat ooit het Spaarne was. "Ik heb echt geen idee waar deze foto is genomen of wat het is", zegt Huib. "Het zou water kunnen zijn, maar hoe langer ik ernaar kijk, hoe vager het wordt."

Ook Johanneke, die graag op een bankje aan Haarlems beroemdste rivier zit, heeft geen idee. "Het is dat je zegt dat dit het Spaarne is, maar ik zie het er helemaal niet in. Ik vind het wel knap gedaan. Maar water nee."

