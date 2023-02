Na 20 jaar een sloophamer door werkplek: Ilse kijkt uit naar vernieuwd Hoorns stadhuis

Ze ziet zichzelf nog zitten: voor het eerst - ruim twintig jaar geleden - achter de publieksbalie in het stadhuis in Hoorn. In december begon de sloop voor de grootscheepse renovatie. En dat is volgens Ilse Reus maar goed ook. "Zomers was het bloedheet, en 's winters zat je te bibberen."

Het stadhuis is het stadhuis niet meer. Wie door de ingang loopt, komt in een bijna onherkenbare kale ruimte terecht. De publieksbalies bedolven onder puin en stof. "Hier heb ik heel wat jaren gezeten. De ruimte herken ik nog, maar het zo wel heel kaal", zegt Ilse.

Van geboorteaangiftes, huwelijken, adreswijzigingen en immigraties, alles zag Ilse Reus voorbijkomen in die jaren. In 2002 begon ze aan de publieksbalie bij burgerzaken. Bijna 21 jaar terug. Rouwig is ze er niet om dat haar werkplek nu in puin ligt. "Je bereidt je er al jaren op voor en het is goed dat het nu aangepakt wordt. Het tochtte, het pand was oud en op. Het is raar om te zien, maar we krijgen er een mooie plek voor terug."

Van boven naar beneden

Vanaf de derde verdieping wordt er met het slopen toegewerkt naar de begane grond. Nagenoeg alles gaat eruit, legt projectleider Pieter van Kruistum uit. Op de derde verdieping is het al leeg en wordt het dak verzwaard om straks alle zonnepanelen te kunnen dragen. Een verdieping lager rijdt er nog een shovel rond om al het puin af te voeren.

Tegelijkertijd wordt buiten aan het nieuwbouw gedeelte gewerkt. Een grote betonnen kelderbak torent boven de grond uit voor de nieuwe garage. Van Kruistum: "Hier komen straks vijftien auto's en zo'n 200 fietsen."

De kelderwand gaan ze straks op vernuftige manier de grond in laten zakken. Met een ijzeren stang die door de wand heen zit en 25 meter diep in de grond zit gefixeerd. "Daar komt een vijzel op te staan met druk, we graven langs de wanden uit en dan zakt de kelderbak gecontroleerd 10 centimeter per dag naar beneden."

Uiterlijk blijft 'in ere' bewaard

Het gebouw komt uit midden jaren '70 en is een monument. Van Kruistum: "De leien aan de buitenkant zijn beeldbepalend. En ook de kleur geel, blauw en rood en het gebruik van natuurlijke materialen. Dat laten we ook terugkomen in het gerenoveerde complex. Het blijft zoveel mogelijk in ere."