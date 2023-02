Sekswerken vanuit huis? In Hilversum is het straks geen enkel probleem

"Een belangrijke reden voor deze wijziging is dat de gemeente geen bevoegdheid heeft om individueel sekswerk te reguleren", zo meldt burgemeester Gerhard van de Top. "Daarnaast wordt met de wijzigingen sekswerk gelijkgesteld aan andere huis-aan-huis-verbonden beroepen wat de positie van de sekswerkers versterkt."

Ander groot voordeel is dat de regels die gelden voor deze thuiswerkgroepen per gebied zijn vastgelegd door de gemeente. De regels kunnen per bestemmingsplan anders zijn, waardoor Hilversum per gebied kan bepalen wat wenselijk is en wat niet voor dit dienstverlenende beroep.

Actueel

Het is tijd om de regels aan te passen. Het oude beleid dateert vanuit 2000 en in de afgelopen 23 jaar is ook in de seksbranche het nodige veranderd. Actuele regels zijn nodig, want zo zijn ook steeds meer sekswerkers vanuit huis gaan werken.

Een van de belangrijkste aanpassingen is het niet langer nodig hebben van een vergunning als de sekswerker vanuit huis werkt. Dat houdt ook meteen in dat de sekswerker geen 21 jaar hoeft te zijn. Hilversum wil bijvoorbeeld de webcamseks of zelfstandige escort in de nieuwe vast te leggen afspraken op dezelfde manier behandelen als andere zogeheten thuiswerkberoepen, waar bijvoorbeeld de nagelstylist, de kapper, de fotograaf en bloemschikker onder vallen.

Maar één vergunning

Dat Hilversum hier in navolging van Tilburg, Assen en Lelystad nu anders mee wil omgaan, heeft ook een praktische oorzaak. Vanuit het raadhuis is er maar weinig zicht op de thuiswerkers en op de branche in zijn geheel. “Uit onderzoek blijkt dat in juni 2022 ongeveer tachtig thuiswerkers actief waren in de gemeente Hilversum. Dit terwijl de gemeente maar één vergunning voor thuiswerken heeft afgegeven", zo luidt het duidelijke voorbeeld in de stukken.