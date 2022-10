Jesslin doet haar sekswerk vanuit huis, maar de buurman vindt dat niks: "Ik steek je in de fik!"

"Die hoer moet hier weg!" Dat zou de buurman van Jesslin* (31) op maandag 3 oktober hebben geroepen in de straat in Hilversum-Noord waar zij als sekswerker haar klanten thuis ontvangt. Het is voor Jesslin de zoveelste keer dat ze met het stigma rondom haar werk geconfronteerd wordt. "Het maakt me overspannen."

Flickr.com / thesexywitch

Het begint al een paar weken daarvoor te rommelen in de straat, als Jesslins ene buurman een klant die naar haar onderweg is uitscheldt. "Ik ben erheen gelopen", zegt Jesslin. "En heb heel aardig gevraagd: "Hoi buurman, wat was dat nou net?" Toen werd hij heel boos: "Je kunt toch niet in deze kindvriendelijke buurt de hoer gaan spelen? Dat zou de gemeente nooit goed vinden!'" Burgemeester Maar de gemeente vindt het wél goed, vertelt Jesslin. Althans, ze hebben 'geen bevoegdheden om daar tegenop te treden', in de woorden van een woordvoerder. Officiëel mag je als sekswerker je werk (nog) niet vanuit huis doen, maar de gemeente weet dus wel dat Jesslin's klanten bij haar thuis komen. Ze hebben namelijk goed contact met elkaar. Onlangs zat Jesslin zelfs met de burgemeester en andere sekswerkers om tafel, om te bespreken hoe haar beroepsgroep meer respect, begrip en veiligheid' kan krijgen. Heksenvervolging Hoezeer dat nodig is, blijkt uit de gebeurtenissen in haar straat. Op maandag 3 oktober loopt het echt uit de hand: een andere buurman komt thuis van zijn werk en als hij Jesslin ziet. "Hij zei dat hij m'n kop kapot ging meppen en me levend in de fik ging steken, en mijn huis en mijn auto. Echt een soort heksenvervolging. En hij ging bij alle buren aanbellen." Jesslin belt de gemeente en krijgt te horen dat ze de politie moet bellen. Dat doet ze niet meteen. Pas als de buurman maar blijft roepen 'die hoer moet weg!' en als zelfs de andere buren vinden dat hij 'zich maar met zichzelf moet bemoeien', schakelt ze de hulp van de politie in. Die is gekomen en heeft naar eigen zeggen 'de betrokken buurtbewoner daarbij aangesproken op zijn gedrag'. "Samen met de gemeente proberen we te bemiddelen in dit conflict en daarmee de kou uit de lucht te halen. Daarop wordt nog steeds geïnvesteerd", aldus de politie. De tekst gaat door deze tweet.

Dank jullie wel voor de uitnodiging en voor het mooie gesprek gisterenavond. Dat gaat ons helpen om begin 2023 nieuw sekswerk beleid te bespreken met - en daarna vast te leggen in onze @RaadHilversum Op weg naar meer respect, begrip en veiligheid voor jullie beroepsgroep. https://t.co/P8kLJFvXjl — Gerhard van den Top (@gmvandentop) September 28, 2022

Hoewel andere buren wel achter haar staan en zeggen geen last van haar te hebben, heeft het incident zijn weerslag op Jesslin. Na een lastige coronaperiode, waarin ze veel belastingschuld opbouwde, heeft ze deze zomer hard moeten werken om 30.000 euro terug te betalen. En dat gaat niet zonder gebreken: "Ik heb door het werk veel chronische klachten, zoals een ontstoken huig, die daardoor vaak in mijn keel vastplakt, ontstoken keelamandelen en een overspannen blaas. Daardoor heb ik altijd buikpijn." Onzichtbaar zijn Ze vindt het erg dat er nu door haar onrust in de buurt is. "Terwijl ik het juist discreet probeer te doen. Ik heb maar twee klanten per dag en vraag ze in een andere straat te parkeren. Dan moeten ze appen als ze er zijn en zet ik de deur op een kier, zodat ze gelijk naar binnen kunnen. Ik probeer zo onzichtbaar mogelijk te zijn." Dat haar advertentie ineens rond werd gestuurd door de hele buurt, was daarom geen pretje voor Jesslin. Voordat haar buren wisten wat voor werk ze deed, was er niets aan de hand, maar nu kan ze dit niet meer anoniem doen. Door de wijkagent voelt ze zich ook niet gesteund. "Die vindt me een belasting voor de buurt. Ze zei dat ze niet blij was met mijn advertentie, dat ik de foto's en filmpjes erbij moest verwijderen omdat ik te herkenbaar was. Maar ik moet toch ergens m'n klanten vandaan halen? Ik kan ook geen bord in mijn tuin zetten, ofzo." De wijkagent zegt zich niet in dit beeld te herkennen en heeft het contact met Jesslin als prima ervaren. Belasting betalen Maar voor Jesslins gevoel blijft ze keer op keer tegen het stigma rondom sekswerk aanlopen, ook weer toen er na het incident twee handhavers van de gemeente bij haar over de vloer kwamen. "Ik moet telkens dezelfde vragen beantwoorden: heb je veel contant geld thuis, ben je ingeschreven bij de KvK, hoeveel klanten ontvang je werkelijk." Ze vindt het lastig dat ze wordt gezien als een crimineel. "Ik sta heel sterk in mijn schoenen, maar het is niet leuk als je door de hele buurt als een hoer gezien wordt, terwijl je net heel hard hebt gewerkt om al je belasting bij elkaar te krijgen. Voor mijn gevoel heb ik nergens recht op, maar wel mijn plichten." *Om veiligheidsredenen is Jesslin een gefingeerde naam. De echte naam van Jesslin is bekend bij de redactie. Dit is een bericht van lokale streekomroep NH Gooi.