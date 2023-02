Beschonken bestuurder die Charmaine (28) uit Wormer doodreed voor de rechter

Het ongeluk op de provinciale weg gebeurde rond 22.00 uur, toen de vrouw van voetbaltraining kwam. K. klapte achter op een bestelbus, die op de verkeerde weghelft terechtkwam en een andere auto ramde. De vrouw overleed na de brand die daarbij ontstond.

De verdachte had 0,94 promille aan alcohol in zijn bloed op het moment van het ongeluk, laat zijn advocaat Willem van Vliet weten. Je mag de weg niet op als die waarde meer dan 0,5 is.

Voetbalclub

De dood van de 28-jarige vrouw riep heftige reacties en veel steunbetuigingen op. Zowel in Wormer als bij de club waar ze voetbalde, CVV Blauw-Wit uit Westknollendam. Ze speelde er in het eerste vrouwenelftal. Er was een inloop bij de club en voetbalwedstrijden werden afgelast.

Een verdrietige voorzitter Oscar de Vries vertelde aan NH Nieuws dat ze al tien jaar lid was van de club. "In die tien jaar dat zij lid is geweest was ze de grootste verbinder binnen de hele vereniging. Ze was actief betrokken bij alle jeugdactiviteiten, de feesten en de partijen voor alle senioren. En uiteraard bij haar eigen elftal."

De zaak begint om 13.30 uur in Haarlem. NH Nieuws is bij de zaak aanwezig, na afloop volgt een verslag.