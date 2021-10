Voetbalclub bedolven onder steunbetuigingen na overlijden 28-jarig lid bij ongeluk

"Wij zijn diep bedroefd… Charmaine, we gaan je missen", is te lezen op de pagina . In de honderden reacties eronder wordt de familie en de leden van de club veel sterkte gewenst. Veel andere amateurclubs spreken hun verdriet uit en bieden hulp aan als dat nodig is.

Charmaine wordt in de reacties onder andere beschreven als een 'lieve meid' en 'steunpilaar voor Blauw-Wit'. "Veel te vroeg uit het leven gerukt door een noodlottig ongeval", schrijft een ander.

Betrokken lid

De 28-jarige speelde in het eerste vrouwenelftal van de voetbalclub. Ze was al tien jaar lid, vertelt voorzitter Oscar de Vries aan NH Nieuws. "In die tien jaar dat zij lid is geweest was ze de grootste verbinder binnen de hele vereniging. Ze was actief betrokken bij alle jeugdactiviteiten, de feesten en de partijen voor alle senioren. En uiteraard bij haar eigen elftal."

Hij vervolgt, geroerd: "Twee weken geleden nog was ze bezig met de Grote Clubactie. Zij hield van Blauw-Wit en iedereen van Blauw-Wit hield van haar."

Open inloop

Gisteren was er al een inloop in de kantine, "waarbij wij onze eerste gedachten, gevoelens en emoties hebben kunnen bespreken en uiten", schrijft de club op hun Facebook-pagina. "Een zeer emotionele, maar ook mooie avond waar iedereen steun vond bij elkaar in deze ongelofelijk moeilijke tijd."

Morgen zal er voor iedereen die zich betrokken voelt vanaf 13.00 uur weer gelegenheid zijn om bij elkaar te komen in het clubgebouw van Blauw-Wit. Er zullen die dag geen wedstrijden gespeeld worden omwille van het overlijden van Charmaine.