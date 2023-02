Provincie doneert ruim 150.000 euro voor aardbevingsslachtoffers

In een brief zeggen de fractievoorzitters enorm trots te zijn op de vele acties die er in Noord-Holland zijn gestart. "Onze samenleving is direct in actie gekomen en doet er alles aan om de nodige steun te leveren. In Noord-Holland zijn al verschillende inzamelingsacties gestart. Wij voelen en leven mee met de slachtoffers van de aardbeving en met alle Noord-Hollanders die in onzekerheid zitten over de situatie van familie en vrienden daar."

De nood is hoog

Bij de provincie zijn ze ervan overtuigd dat ze ook juist nu humanitaire hulp moeten bieden. "De nood is hoog, vandaar dat wij met deze brief aan Gedeputeerde Staten ons besluit vast voorstellen. Dit budgetbesluit heeft een meerderheid van de Statenleden en wij zullen een motie voorbereiden voor de Statenvergadering van 6 maart a.s. om dit besluit te formaliseren", staat er verder in de brief.

Vandaag is de landelijke actiedag voor Giro 555. Doneren kan via de website van Giro 555. Ook bij NH Radio is er een actie om geld op te halen. Vraag jouw favoriete nummer aan en doneer!