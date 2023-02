Welk liedje wil jij horen? NH Radio draait verzoekplaatjes voor Giro 555

Op deze landelijke actiedag voor Giro 555 vragen we ook bij NH Media aandacht en geld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Onze verslaggevers maken de hele dag reportages over de bijzondere initiatieven in Noord-Holland om geld in te zamelen. Én op NH Radio kun je de hele dag plaatjes aanvragen.