Zaanse tortelduifjes vieren al 75 jaar Valentijn samen

Het meisje met de blauwe hoed was hun allereerste film samen, ze zijn dol op reizen en hebben veel geduld: een diamentenhuwelijk is niet voor iedereen weggelegd. Maar wel voor Wil (94) en Coba Rossen (95) uit Assendelft. "Je moet ongelofelijk veel geluk hebben."

Hij was drie en zij was vier, maar de vonk sloeg pas jaren later écht over. De 94-jarige Wil Rossen vertelt: "We speelden al met elkaar en dan komt er op een gegeven moment een ogenblik dat je denkt: 'het is wel iets meer dan vriendjes'."

Als ze bijna twintig zijn, stappen de twee tortelduifjes in het huwelijksbootje. Nu, 75 jaar later, houden ze nog steeds heel veel van elkaar. "Ze heeft een ongelofelijk geduldig karakter", vertelt Wil liefdevol over zijn vrouw. Coba vindt 'eigenlijk alles leuk' aan Wil.

De Zaankanters zijn zelf niet onder de indruk van hun lange huwelijk. Ze vinden het heel normaal: