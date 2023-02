'Broodje kebab' voor Turkije, geboortedorp Alkmaarse ondernemersfamilie is verwoest

Bij een kebabzaak aan het randje van het Alkmaarse centrum staan er lange rijen. Vandaag is de gehele omzet voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. De eigenaren, een Alkmaarse familie, zagen hoe hun geboortedorp door de natuurramp is verwoest.

"De moeder van mijn man zat in de flat waar de aardbeving gebeurde. Ze moest naar buiten vluchten", vertelt Reyhan Özdemir van eethuis Bodrum aan Zevenhuizen tegen mediapartner Streekstad Centraal.

Normaal zijn ze op maandag gesloten, maar de ramp van vorige week wilde de familie iets doen. "De plek van herkomst. Dat raakt je meer. We doen deze actie met hulp van onze medewerkers, die vrijwilliger zijn gekomen en groothandels die van alles hebben gegeven."

Ook de lokale straatartiest Bertje Doperwtje is er vandaag. Een broodje kost gemiddeld zes euro, maar bezoekers mogen ook een extraatje donderen. Je kan nog tot 21.00 uur terecht bij Bodrum.

Benefietconcert Haarlem

Nog meer Noord-Hollanders zetten zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers in Turkije én Syrië. Zo is er vanavond een benefietconcert in Haarlem.

De kaarten zijn uitverkocht, maar je kan evengoed doneren. Ook zijn er vele persoonlijke verhalen te vertellen. Vanavond, live bij NH. De presentator is onze Tom Jurriaans uit Alkmaar.