Gemeente onderzoekt: moeten Huizer voetbalvelden plaats maken voor woningen?

Huizen denkt erover om huizen te gaan bouwen op de plek waar nu nog de sportparken van voetbalclubs SV Huizen en Zuidvogels liggen. Nu de kunstgrasvelden van de twee clubs aan vervanging toe zijn, moet er gekeken worden hoe haalbaar woningbouw op de twee sportparken is. Er moet nog dit jaar meer duidelijk worden.

Het idee is nu om aan de kant van SV Huizen één natuurgrasveld en het pupillenveld op te offeren. Door een van de te vervangen kunstgrasmatten en een nieuw kunstgrasveld te draaien komt er ruimte voor huizen op het sportpark.

Met de vervanging voor de boeg, is dat een goed moment om te kijken of het sportpark anders ingedeeld kan worden zodat er ruimte komt voor woningbouw. Dat is overigens niet voor het eerst: door het sportpark anders in te delen kon er elf jaar geleden al een sporthal worden gebouwd.

De twee clubs beschikken gezamenlijk over dertien voetbalvelden: zeven grasmatten, vijf kunstgrasvelden en nog één speelveld voor pupillen. Drie kunstgrasvelden tikken inmiddels de uiterste houdbaarheidsdatum uit. Deze matten die in 2008 zijn aangelegd, kunnen hooguit nog een jaar mee, maar dan houdt ook wel op.

"Het gebied beschikt over goede voorzieningen voor deze doelgroepen, zoals een busverbinding tussen Amsterdam en Hilversum"

Deze ruimte sluit dan aan op de geplande bebouwing van de Silverdome aan de Bestevaer. Op deze plek ziet de gemeente goede mogelijkheden om nieuwe en betaalbare huizen neer te zetten voor starters en senioren.

Wethouder Roland Boom ziet daar goede kansen voor een nieuw wijkje. "Het gebied beschikt over goede voorzieningen voor deze doelgroepen zoals een busverbinding tussen Amsterdam en Hilversum via buslijn 320 en winkels in de directe nabijheid van het sportpark", schrijft hij aan de lokale politiek.

Toegankelijk sportpark

Naast het vervangen van de velden en het spelen met de indeling vindt het Huizer gemeentebestuur het ook een goed idee om eens goed te kijken naar de toegankelijkheid van het sportpark en de IJsselmeerstraat. Met de woningbouwontwikkelingen in de Oude Haven en bij Silverdome wordt de ontsluiting via de IJsselmeerstraat een steeds groter knelpunt.

Op zaterdag is het altijd druk, want dan is het een komen en gaan van sporters. Maar ook doordeweeks wordt het op en rond de IJsselmeerstraat steeds drukker. Vooral aan het einde van de middag zijn er veel verkeersopstoppingen. Dan keren veel Huizers terug van hun werk, terwijl anderen alweer richting het sportpark gaan om te gaan trainen.

Niet alleen de gemeente ziet dit plan zitten, maar volgens Boom zien SV Huizen en Zuidvogels hier ook de voordelen van in. Zij hebben een 'positieve grondhouding'. De twee clubs zijn dan ook bereid om met de gemeente en andere partners mee te doen aan deze ontwikkeling.

Haalbare kaart

Maar eerst moet duidelijk zijn of deze plannen wel haalbaar zijn. Dat gaat de komende maanden gebeuren. Een extern bureau gaat samen met een werkgroep die bestaat uit ambtenaren en andere partijen een haalbaarheidsonderzoek doen.

Nog voor de zomer maken de onderzoekers de eerste resultaten bekend van hun onderzoek.