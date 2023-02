Alkmaarse 'brotherhood' in actie voor Turkije: 'Niks doen is voor ons geen optie'

Na een geslaagde inzameling vorig jaar voor Oekraïne, besloot de Alkmaarse brotherhood 'Streetbulls Lowlands' ook voor Turkije de mouwen op te stropen. Vanaf maandagmiddag 12.00 uur is bij cultureel centrum HAL25 in Alkmaar een verzamelpunt geopend. De start mag vliegend genoemd worden: tijdens de eerste uren werden meteen al tientallen zakken met spullen afgeleverd.

De hartverscheurende beelden vanuit het rampgebied lieten Tonny van de Ven, één van de initiatiefnemers, niet onberoerd. "Een vader die de hand vasthoudt van zijn dode dochter die in het puin ligt", zo beschrijft van de Ven wat hij heeft gezien. "Als dat je niks doet dan gaat er iets niet goed met je. En dat zijn de momenten dat ik denk: als je iets kan doen, moet je het ook doen."

Ervaren initiatiefnemers

De jongens van de brotherhood hebben overigens vaker met inzamelings-bijltje gehakt. Vorig jaar was een actie voor Oekraïne een groot succes. "De blauwdruk van hoe het allemaal aan te pakken, hadden we al", aldus van de Ven. "Wie je allemaal moet bellen, welke media je kan benaderen enzovoorts. En zie nu al het resultaat."

De reden om ook voor Turkije in actie te komen, ligt misschien ook besloten in het diverse karakter van de vriendengroep. "Ik ben dan zelf een Hollandse jongen", vertelt Jeffrey Bosch, lid van de vriendenclub. "Maar bij ons in de brotherhood zitten ook jongens met een andere afkomst. Dat zijn 'brothers'. En de familie van hen, is dan toch ook weer familie van ons. Dan is dit een mooi gebaar om te maken."