Jeugdteams FC Den Helder en SV Koedijk met elkaar op de vuist: 'Buiten proportie'

Bij de vechtpartij raakten een 14-jarige jongen en een 50-jarige man gewond. FC Den Helder wilde vanwege 'de ernst van de vechtpartij' nog geen commentaar geven.

Joost Schaub, voorzitter van SV Koedijk, vertelt tegen NH Nieuws dat hij vanmorgen 'niet blij verrast werd' met het nieuws over de vechtpartij. "De bewuste speler van SV Koedijk is geslagen en geschopt. Hij hoefde gelukkig niet in het ziekenhuis te blijven, maar zoals het eruit ziet heeft hij een flinke hersenschudding."

'Dit heeft impact'

Ook een coach van SV Koedijk werd in het geweld betrokken. "Er is over en weer geduwd, en die heeft een klap gekregen", vertelt Schaub. De voorzitter gaat met het team en de begeleiding 'zitten voor de nodige nazorg'. "Dan kan iedereen z'n verhaal doen", legt hij uit. "Zodat het gebeurde gezond landt. Dit heeft impact, want we hebben het over spelers van onder de 15 jaar. Het is buiten proportie."

Het contact tussen de clubs blijft ondanks de gebeurtenis positief, iets waar Schaub blij mee is. "We hebben goed en gezond contact met de voorzitter van FC Den Helder. Die maakt zich zorgen om het welzijn van onze spelers. We zijn allemaal geschrokken dat het is gebeurd."

Getuigenoproep

De politie heeft inmiddels meerdere aangiften van mishandeling ontvangen en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Ze vragen getuigen van de vechtpartij om zich te melden.