Eerbetoon van FC Den Helder en JVC voor hun ernstig zieke oud-trainer Marius Privee

John de Bever, Anouk Hoogendijk en Wesley Sneijder: drie bekende oud-voetballers die een videoboodschap achterlieten voor zaalvoetbalicoon Marius Privee uit Julianadorp. De 68-jarige oud-voetbaltrainer is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Om hem een hart onder de riem te steken, was er gisteren speciaal voor hem een lokale voetbalwedstrijd op poten gezet van 'zijn' clubs FC Den Helder en JVC.

Marius Privee is een bekende naam in de zaalvoetbalwereld: als keeper, trainer, coach van het vrouwenzaalvoetbalteam en assistent bij de mannen internationals kennen velen hem. Het was daarom een schok voor menigeen toen afgelopen jaar bleek dat hij zo ernstig ziek was.

Om Privee nog een keer in het zonnetje te zetten, werd voor gisteren een wedstrijd op poten gezet tussen de lokale clubs FC Den Helder en JVC. Aan beide teams heeft Privee een belangrijke bijdrage gegeven. "We vonden het mooi, nu Marius nog bij ons is, hem een onvergetelijke middag te bezorgen", zo vertelde Raymond Bakker.

Onze mediapartner Regio Noordkop was er bij en maakte onderstaande reportage: