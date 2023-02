Enorm veel politie bij bezoek Geert Wilders aan Bazaar Beverwijk

Geert Wilders van de PVV heeft zaterdagochtend een bezoek gebracht aan De Bazaar in Beverwijk. Er was veel beveiliging op de been. Rondom Wilders stond een grote groep agenten.

Wilders heeft een rondje door De Bazaar gemaakt en diverse standhouders een handje gegeven en een praatje mee gemaakt. De PVV'er was in Beverwijk om campagne te voeren.

In maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Niet dat Wilders op de kandidatenlijst staat, maar hij is wel namens zijn partij op pad om stemmen te werven in onze provincie. Gisteren was hij bijvoorbeeld in Volendam.