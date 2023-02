Vier vragen over Geert Wilders' komst naar De Bazaar in Beverwijk

Geert Wilders komt vandaag naar Beverwijk. En wel naar een plek waar je hem niet zo snel zou verwachten te zien: De Bazaar. Bazaar-directeur George Zapantoulis ziet geen problemen: "De één is een politicus, de ander accountant. Maar in je vrije tijd mag je doen wat je wilt en ben je welkom in de Bazaar." Maar: zodra het binnen de hallen politiek wordt, is het een ander verhaal. Vier vragen en antwoorden over Wilders' komst.

Geert Wilder en De Bazaar - NH Nieuws en Google Maps

Wat kom Geert Wilders eigenlijk doen in De Bazaar? Campagnevoeren. In maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Niet dat Wilders op de kandidatenlijst staat, maar hij is wel namens zijn partij, de PVV, op pad om stemmen te werven in onze provincie. Gisteren was hij bijvoorbeeld in Volendam. De bijeenkomst van vandaag om 11 uur is officieel trouwens niet ín De Bazaar, maar ernaast, op de hoek van de Parallelweg en de Industrieweg. Dat is pal voor de ingang van één van de hallen van de voormalige Zwarte Markt.

Wat vindt De Bazaar van zijn komst? Prima, zegt directeur George Zapantoulis. "Er komen zoveel verschillende mensen naar De Bazaar. Ik kan niet zeggen: jij mag wel komen en jij niet. Afghanen en Irakezen mogen komen, Duitsers mogen hier met Nederlanders praten, snap je? Ik ben zelf Feyenoordfan, misschien ben jij wel voor Ajax. Wij zijn gewoon exploitanten, we zijn apolitiek."

Is Wilders welkom in de hallen? Om koffie te drinken, ja, zegt Zapantoulis. "Maar als hij gaat flyeren, of politieke discussies gaat voeren, dan moet hij De Bazaar uit. Hij is op de hoogte van die regels, die hebben we zijn campagneleider uitgelegd. Het gaat er ook niet om dat het Wilders is, Rutte of Kaag mogen dat hier ook niet, niemand." En wat als anderen politieke discussies met hem gaan voeren? Zapantoulis twijfelt even: "Het kan natuurlijk zijn dat iemand iets tegen hem zegt, want er zullen in De Bazaar mensen zijn die het niet altijd met hem eens zijn. Dat zullen we als hij er is moeten zien."

Wordt het druk rond De Bazaar? Dat is nog niet duidelijk. Juist op zaterdag is De Bazaar open, dus er zal genoeg winkelend publiek zijn. Hoeveel PVV-aanhangers zullen komen, is nog niet te zeggen. De PVV was niet bereikbaar voor commentaar. De gemeente Beverwijk weet ook dat Wilders vandaag komt, en zegt 'op verschillende situaties voorbereid te zijn'.