Jongen (19) door tweetal bedreigd en beroofd van jas in Zwaag

Ook zijn compagnon is lichtgetint en tussen de 16 en 17 jaar oud. Hij droeg een zwarte jas met een capuchon en tasje schuin over zijn schouder.

De 19-jarige jongen loopt samen met zijn vriendin richting de Pinksterbloem, met de scooter in de hand. Ze hebben net boodschappen gedaan bij een supermarkt aan de Korenbloem. Als ze over de brug lopen, worden ze door twee onbekende mannen aangesproken.

