Tiener gewelddadig van jas beroofd na zwembadbezoek in Hoorn

Een 17-jarige jongen uit Medemblik is gisteravond rond 18.00 aan Holenweg in Hoorn door meerdere mensen beroofd van zijn jas. Hij werd daarbij bedreigd met een mes en meerdere keren in zijn gezicht geslagen.

De 17-jarige jongen loopt samen met vrienden op de Holenweg. Zij komen net uit het zwembad, als ze worden aangesproken door een andere jongen. Hij bedreigt de 17-jarige Medemblikker vervolgens met een mes en zegt hem dat hij zijn jas moet geven, meldt de politie. Ondertussen waren er meerdere mensen om de verdachte heen gaan staan. Een van hen, een jongen, sloeg de Medemblikker in zijn gezicht, omdat ze de jas niet snel genoeg kregen. De 17-jarige geeft zijn jas, maar hij wordt nog een keer geslagen. De groep vertrekt daarna in de richting van de Wabenstraat. De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan, maar heeft nog niemand aangehouden. Van de dader is een signalement verspreid. Het zou gaan om een jongen van 17 à 18 jaar oud en is ongeveer tussen de 1.80 en 1.90 meter lang. Daarnaast had een zwarte pet op met een capuchon eroverheen.