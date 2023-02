Te veel jonge messentrekkers actief, deze VR-game wijst jongeren op de gevolgen

Het steekwapengeweld onder jongeren moet fors omlaag. Dat vinden de initiatiefnemers van de nieuwe virtual realitygame Re:Action. De game werd gelanceerd op Hogeschool InHolland in Haarlem. "We moeten veel meer hier het gesprek over aangaan met jongeren", vindt jongerenwerker Nikkie Siersma uit Den Helder. Deze game moet daarbij helpen.

Het is de bedoeling dat de VR-game in de klas en in buurthuizen gespeeld gaat worden. Deelnemers van de game krijgen verschillende scenario's voorgeschoteld waarop ze moeten reageren. "Het brengt ook de consequenties duidelijk in beeld", zegt Siersma. "Jongeren denken in de korte termijn. Als je verschillende scenario's op een veilige manier kan testen in het buurtcentrum of op school, dan is dat goed."

De afgelopen jaren steeg het bezit van steekwapens onder jongeren enorm. Het afgelopen jaar hield de politie 1.268 jongeren tot en met 17 jaar aan wegens verboden wapenbezit. Daar valt ook illegaal vuurwerk onder. In 2019 pakte de politie slechts 315 jongeren op voor dit vergrijp. Eind vorig jaar meldde de politie dagelijks gemiddeld drie tot vier jongeren aan te houden vanwege verboden wapenbezit.

Meer bewustwording

Een groot aantal organisaties hielp mee aan de realisatie van de game, waar zo'n 200.000 euro voor nodig was. Het is niet de verwachting dat de game direct problemen oplost, maar de hoop van de initiatiefnemers is wel dat het een zetje kan geven naar meer bewustwording.

"We gaan niet zeggen dat het zeker gaat werken", zegt Jowie Feddema. Hij hielp mee met de realisatie van de game, omdat hij weet wat voor narigheid steekwapengeweld met zich mee kan brengen. Eerder vertelde hij zijn verhaal daarover bij NH Nieuws. "We hopen wel dat dit jongeren een beeld kan geven van verschillende situaties die zich voor kunnen doen. We hopen dat ze hiervan leren, het is bedoeld om hen bewust te maken van de acties die ze verrichten."

Tekst loopt door onder de foto.