The Zanders als West-Friese variant van Oasis? "Hopelijk eindigt het niet zo"

In de warme zomer van 2018 stonden de broertjes Floris en Johan Tentij en hun goede vriend Tim Reisinger elke dag te vissen in de haven van Hoorn. Ze draaiden muziek en dronken biertjes. Toen ontstond het idee om een bandje op te richten: The Zanders. Vandaag spelen ze op het Walk On festival.

The Zanders uit Hoorn - NH Nieuws

Omdat de Beatles hun grote inspiratiebron, was zochten de jongens een dierennaam voor hun band. Het werd The Zanders, vernoemd naar de vis de zander. Oftewel: de snoekbaars. De Friese gitarist Rens van der Kooij maakte de band compleet. Ze schreven liedjes over de liefde en die namen ze op in de studio van de vader van Floris en Johan, Jeroen Tentij in Hoorn. Twee broers in een band, gaat dat wel goed? "We hebben wel veel ruzie, om de kleinste dingen, maar we lossen het altijd weer op", zegt Johan. "We kennen elkaar heel goed en zijn altijd bij elkaar." De vergelijking met het Oasis van de gebroeders Liam en Noel Gallagher dringt zich op. Floris, met een lach: "Hopelijk eindigt het zo niet bij ons." Vorig jaar kwam hun eerste echte album uit. Veel optredens deden ze nog niet, maar daar komt dit jaar verandering in. Vandaag zijn The Zanders één van de muzikale acts op het Walk On festival, dat door Tim Knol is georganiseerd.

The Zanders uit Hoorn - The Zanders uit Hoorn

Walk On Hoorn vindt vandaag plaats in Hoorn in samenwerking met de lokale organisatoren van Small Town Music Walk. Na een openingsconcert van Tim Knol, in de Oosterkerk, zijn er door het centrum van Hoorn optredens geprogrammeerd waar bezoekers langs bijzondere locaties wandelen om muziek te beluisteren. Naast The Zanders spelen Bob uit Zuid, Bente, Fleur en Cloud Cafe ergens op de route in Hoorn. Aanvang 12.00 uur.