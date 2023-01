In de wolken met muziek van Cloud Cafe en nog meer cultuurtips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komende week: optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je absoluut niet mag missen. Deze week aandacht voor de jonge Amsterdamse band Cloud Cafe, de Korendagen in Paradiso en kunstdorpen in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Tip 1: Amsterdamse popprijswinnaar Cloud Cafe in Haarlem De Amsterdamse band Cloud Cafe sloot het afgelopen jaar succesvol af. Ze wonnen de Amsterdamse Popprijs, kregen een platencontract bij Excelsior en de toezegging om te spelen op verschillende festivals, waaronder Noorderslag en Grasnapolski in 2023. De muziek van Cloud Cafe is een combinatie van ruige en lieve liedjes. "We noemen het zelf grunge-folk" lacht drummer Dirck Kroes "Die afwisseling van hard en zacht houdt het ook spannend". De teksten worden geschreven door zangeres Tara Wilts. Groot voorbeeld voor haar is popicoon Patty Smith. "Ik waardeer haar punkattitude in alles wat ze schrijft en doet. Voor mij is een song ook pas goed als het rauw en echt is." Cloud Cafe treedt op zaterdag 14 januari op in het Slachthuis in Haarlem samen met de band Marathon, de winnaar van de Amsterdamse Popprijs 2021. Op 12 februari speelt Cloud Cafe in Hoorn tijdens het Walk On festival, dat georganiseerd wordt door de Wandelclub van Tim Knol.

Tip 2: Korendagen in Paradiso in Amsterdam Dit weekend is het weer tijd voor de jaarlijkse Paradiso Korendagen. Tijdens deze editie treden er zo'n 140 gepassioneerde koren uit het hele land op in de Amsterdamse poptempel. Van swingende popnummers tot Afrikaanse invloeden en van renaissancemuziek tot jazz. Er is zelfs een heavy metal-koor. Noord-Hollandse koren die het podium van Paradiso betreden zijn onder andere het Hazeskoor uit Bovenkarspel, die liedjes van Andre Hazes sr. brengen, het maatschappij kritische koor Morrend Volk uit Hoofddorp en het Cubaanse-Nederlandse koor Coro Cantoro uit Haarlem dat zichzelf het zonnigste koor uit Nederland noemt. Korendagen in Paradiso Amsterdam op zaterdag 14 en zondag 15 januari van 11 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds.

Tip 3: Kunstenaarsdorpen in Zuiderzeemuseum Enkhuizen In navolging van dorpjes in Frankrijk ontwikkelden in de 19e eeuw ook verschillende plaatsjes in Nederland zich tot kunstenaarsdorpen. Katwijk, Urk, Domburg maar ook het Noord-Hollandse vissersdorp Volendam. De bezoeker maakt, tijdens deze tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, niet alleen kennis met de kunst die werd gemaakt in de dorpen, maar er wordt óók aandacht besteed aan de ontmoetingen tussen de kunstenaars en de lokale bevolking. De grote blikvanger van de tentoonstelling is de imposante salonopstelling met ruim tachtig kunstwerken uit meer dan veertig verschillende Europese kunstenaarsdorpen. Enkele hoogtepunten: Max Liebermann, Jan Toorop, Paul Signac, Gustave Courbet en Jens Ferdinand Willumsen. Kunstenaarsdorpen is te zien tot en met 10 april 2023 in het binnenmuseum van het Zuiderzeemuseum.