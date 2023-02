Schiphol wil niet opdraaien voor isolatie vliegtuigherrie: "Betaal maar van de vliegtaks"

Schiphol en belangenorganisatie Barin, die 38 luchtvaartmaatschappijen op Schiphol vertegenwoordigt, willen niet meer opdraaien voor de kosten van het isoleren van woningen rondom de luchthaven. De belangenclub zegt in het verleden al genoeg te hebben geïnvesteerd in gevelisolatie en vindt dat het Rijk maar andere financieringsbronnen moet aanboren, zoals de opbrengst van de vliegtickettaks. Schiphol vindt dat de procedures om te bepalen wie recht heeft op gratis isolatie onzorgvuldig zijn doorlopen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt momenteel een nieuwe regeling voor om meer huizen rondom Schiphol te isoleren en daarmee te beschermen tegen vliegtuigherrie. Voor er daadwerkelijk geïsoleerd wordt, heeft het ministerie omwonenden en belanghebbenden de gelegenheid gegeven om hun mening over de plannen te geven.

Erg storm liep het niet, maar onder andere de gemeente Uithoorn en bewonersorganisatie PUSH Uithoorn verwijzen de regeling naar de vuilnisbak, omdat zij niet in aanmerking komen voor isolatie. In Uithoorn zou de geluidshinder van Schiphol niet ernstig genoeg zijn.

Ook Schiphol en belangenorganisatie Barin hebben gereageerd. Beide benadrukken dat inspanning nodig is om de hinder van Schiphol terug te brengen, maar sturen het ministerie terug naar de tekentafel. Barin-voorzitter Marnix Fruitema vindt dat de luchtvaartsector in het verleden voldoende heeft bijgedragen aan het isoleren van duizenden woningen.

Al 750 miljoen euro bijgedragen aan isolatie

"In de periode van medio jaren tachtig tot en met 2012 heeft de sector grootschalig bijgedragen aan de isolatie van ruim 13.000 objecten en heeft daar een geschatte financiële bijdrage aan geleverd van 750 miljoen euro ", schrijft Fruitema aan het ministerie.

Schiphol wijst erop dat nog niet zorgvuldig is vastgesteld bij welke huizen de regeling van toepassing is. Net als de gemeente Uithoorn en bewonersgroep PUSH wijst de luchthaven erop dat er woningen in gebieden zijn die niet aanmerking komen, maar wel onder aanvliegroutes zijn gebouwd en er in die huizen te veel herrie is.

Zowel Schiphol als Barin verbazen zich over het recht op gratis isolatie voor huiseigenaren met woningen die na 2012 zijn gebouwd. Die zouden tijdens de bouw al moeten zijn voorzien van gevelisolatie, vinden ze. Schiphol vindt het vreemd dat de luchtvaartmaatschappijen voor die kosten moeten opdraaien.

Vliegtaks

Schiphol en Barin stellen voor het geld uit een andere financieringsbron te putten. Ze pleiten voor een nieuw op te richten omgevingsfonds en de isolatie de betalen met de opbrengst van de vliegtaks, die sinds 1 januari fors verhoogd is.

"Dit is in lijn met het principe ‘de veroorzaker betaalt’ én de toezegging uit het regeerakkoord dat de opbrengst “deels gebruikt wordt voor de verduurzaming van de luchtvaart en vermindering van leefomgevingseffecten", aldus Schiphol.