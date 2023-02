Amstelveen weert darkstores uit winkelcentra en woonwijken: "Je wilt daar levendigheid"

Amstelveen heeft de spelregels voor darkstores die zich in de gemeente willen vestigen vastgesteld. De magazijnen waar boodschappen worden verzameld voor bezorging zijn niet meer welkom in winkelcentra en woonwijken. Wel mogen zij zich vestigen op bedrijventerreinen.

"Je wilt dat daar levendigheid is en dat inwoners binnen kunnen lopen bij de winkels", legt wethouder Economische Zaken Adam Elzakalai uit. "Ook als die in een woonwijk ligt, geeft dat problemen." Hij doelt dan op (geluids)overlast voor buurtbewoners door onder andere wachtende bezorgers en afwijkende openingstijden.

Net als Amsterdam en Diemen besloot Amstelveen een jaar geleden om de opening van nieuwe darkstores 'on hold' te zetten. De gemeente wilde daarmee voorkomen dat de ongezellig ogende panden, die vaak met stickers zijn beplakt, als paddenstoelen uit de grond zouden schieten en de sfeer in Amstelveense winkelcentra naar beneden zouden halen.

Doorn in het oog

Het filiaal van Getir dat zich vorig jaar in winkelcentrum Kostverlorenhof verstigde, was omwonenden en winkeliers een doorn in het oog. "Eén kant van ons winkelcentrum is nu gewoon dicht", zei Atilla Meulenbelt van de winkeliersvereniging destijds tegen NH Nieuws. Getir heeft inmiddels de gevelstickers vervangen voor een uitstraling die beter in het straatbeeld past.

Maar in het vervolg zal het bedrijf dus op zoek moeten naar een geschikte plek op een bedrijventerrein. Om onduidelijkheid te voorkomen heeft de gemeente in overleg met stakeholders een afwegingskader opgesteld. Daarin staat op welke plekken flitsbezorgdiensten zich kunnen vestigen en onder welke voorwaarden. De gemeenteraad moet nog over dit kader beslissen.