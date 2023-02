Opluchting in Heerhugowaard: familie heeft contact met vermiste opa in Turkije

Het waren angstige dagen voor de familie Gez uit Heerhugowaard. Ze kregen geen contact met hun opa die in het aardbevingsgebied woont. Vandaag is dat tot hun grote opluchting enkele seconden gelukt. "Hij is veilig."

"Mijn vader heeft mijn opa heel kort aan de telefoon gehad", vertelt een Yasemin blij aan NH Nieuws. Haar vader Üzeyir Gez is imam bij de Mimar Sinan Moskee in Heerhugowaard. Veel familie woont in de zwaar getroffen provincie Hatay, zo'n 150 kilometer van het epicentrum.

"De telefoonlijn ligt eruit", vertelde Yasemin eerder. Maar nu is er toch enkele seconden telefonisch contact geweest. "Mijn familieleden zitten nu bij elkaar in het huis van mijn grootouders. Dat is voor nu de veiligste plek."

Lees in onderstaand artikel het hele verhaal van de familie Gez.