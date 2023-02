Verdachte die ontsnapte na aanhouding nog altijd voortvluchtig, politie vraagt om tips

De man die gister in Den Helder direct na zijn aanhouding wist te ontsnappen is nog altijd voortvluchtig. Op het moment dat hij het op een rennen zette was hij al geboeid. Het scenario dat een vriend zijn boeien heeft losgeslepen is zeer aannemelijk. De politie vraagt om tips.

Foto ter illustratie

Maandagavond kreeg de politie een melding van huiselijk geweld. Daar aangekomen werd de verdachte gearresteerd, maar wist al geboeid te ontsnappen. De politie ging er meteen achteraan maar zonder succes. Tijdens de zoektocht ging de politie het huis van een vermeende vriend binnen waar ze een warme slijptol aantroffen. Ondanks dat de handboeien daar niet zijn gevonden, vermoedt de politie wel dat die daar zijn losgeslepen. Van de verdachte en de vermeende vriend ontbreekt nog ieder spoor. Signalement Via Burgernet is er een signalement van de man verstuurd. Het gaat om een persoon met een grijze trui, een blauwe spijkerbroek en sportschoenen met oranje tinten. De politie vermoedt dat de persoon niet gewelddadig is naar anderen.