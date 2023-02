Man rent weg na te zijn opgepakt, politie zoekt nog naar de voortvluchtige

In Den Helder is een man op de vlucht geslagen terwijl hij werd gearresteerd. De man was al geboeid door de politie, maar zag toch zijn kans weg te rennen. Hij wordt nog gezocht.

De politie ging af op een melding van huiselijk geweld. Daar arresteerden ze een man, maar dat liep niet volgens plan. Terwijl de meneer al in de boeien was geslagen, zag hij de ruimte weg te rennen. De politie snelde achter de voortvluchtige aan, maar zonder succes. "Het is niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren", is de eerste reactie van de politie.

De politie is nog op zoek naar de man. In hun zoektocht zijn ze een huis binnengegaan van een vermeende vriend van de man. Daar troffen de politie een warme slijptol aan, maar niet de man zelf. Ook de vriend was niet in de woning. "De handboeien hebben we ook niet gevonden, maar we vermoeden wel dat ie die los heeft geslepen."

Signalement

Via Burgernet is een signalement van de man verstuurd. Het gaat om een persoon met een grijze trui, een blauwe spijkerbroek en sportschoenen met oranje tinten. De politie vermoedt dat de persoon niet gewelddadig is naar anderen.