Fietser gewond bij aanrijding op kruispunt Aalsmeer

Bij een aanrijding op een rotonde in Aalsmeer is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 6.45 uur op de rotonde die de Kudelstaartseweg en de Bachlaan met elkaar verbindt. De automobilist reed de fietser 'met lage snelheid' aan, laat een woordvoerder van de politie weten. "Ze is ongelukkig ten val gekomen."

De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De weg was enige tijd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van de aanrijding, maar is inmiddels weer open.

Er gebeuren vaker ernstige ongelukken in de buurt van de Bachlaan. Twee jaar geleden overleed een 70-jarige wielrenner nadat hij op de Bachlaan over de kop was geslagen.