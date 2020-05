Wielrenner overleden na eenzijdig ongeluk in Aalsmeer

AALSMEER - Bij een eenzijdig ongeval aan de Bachlaan in Aalsmeer is vanmiddag een wielrenner om het leven gekomen. Het gaat om een 70-jarige man uit Aalsmeer.

Dit meldt de politie, die nog op zoek is naar getuigen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is namelijk nog niet duidelijk.

Rond 14.00 uur kwam er een melding binnen dat er aan de Bachlaan een wielrenner over de kop was geslagen. Hij zou met zijn hoofd op het wegdek terecht zijn gekomen. Ondanks reanimatiepogingen, is de man aan zijn verwondingen overleden.

Het slachtoffer droeg een zwarte helm en fietste vanaf de Kudelstaartseweg, via de Bachlaan in de richting van de Mozartlaan.