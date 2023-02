Massale inzamelingsactie vanuit de Zaanse wijk Poelenburg

Auto's en vrachtwagens vol met spullen rijden sinds gisteravond af en aan in Poelenburg voor de getroffen mensen in Turkije. In de wijk wonen veel mensen van Turkse afkomst. Op de parkeerplaats van de Sultan Ahmet Moskee in Zaandam worden de spullen in een grote vrachtwagen verzameld. Deze vrachtwagen zal als deze vol is, zo snel als mogelijk naar Turkije vertrekken om daar de hulpgoederen te brengen.