Frontale botsing tussen personenauto en Texelhopper, meerdere gewonden naar het ziekenhuis

Door een ongeluk op de Nieuwlanderweg in De Waal op Texel zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt.

De melding van het ongeluk kwam zondagmiddag rond 13.25 uur bij de politie binnen, hierbij zijn een personenauto en een Texelhopper frontaal op elkaar gebotst. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht, vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws.

De 59-jarige Texelse bestuurster van de personenauto en een 40-jarige vrouw uit Amsterdam zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe zij eraan toe zijn is nog onbekend. De Amsterdamse zat in de Texelhopper tijdens het ongeval, een andere inzittende van het busje is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Allebei de voertuigen zijn weggesleept door een bergingsbedrijf.