Texelhopper en oldtimer belanden in greppel bij De Cocksdorp: bestuurder uit auto bevrijd

DE COCKSDORP - Twee auto's zijn in het Texelse De Cocksdorp gebotst en in de greppel terechtgekomen. Volgens een getuige zou er een persoon bekneld zitten.

Volgens een omstander gaat het om een busje van de Texelhopper en een oldtimer. De inzittende van de oldtimer zou bekneld hebben gezeten en is inmiddels bevrijd door de brandweer. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend of er passagiers in de bus van de Texelhopper zaten.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Hoofdweg en de Muyweg. Op foto's is te zien dat omstander bezig zijn met de hulpverlening bij de oldtimer.