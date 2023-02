Provincie: parallelweg naast N240 moet overlast landbouwverkeer in Opperdoes tegengaan

Een parallelweg naast de provinciale weg (N240) moet de overlast van het landbouwverkeer in Opperdoes tegengaan. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de provincie Noord-Holland en Dorpsraad van Opperdoes.

Het overleg tussen de provincie en de Dorpsraad verliep constructief, luidt het. Al langer klaagden omwonenden over de toenemende overlast. Om het aantal verkeersbewegingen in kaart te brengen, werd er in juni vorig jaar een enquête opgesteld. Deze was door zo'n 35 ondernemers en boeren ingevuld. Hieruit blijkt dat er op jaarbasis ruim 7.500 verkeersbewegingen met landbouwvoertuigen door Opperdoes en Medemblik plaatsvinden.

Het resultaat van de enquête werd met de gemeente Medemblik en provincie gedeeld. Alleen moest er nog een overleg plaatsvinden, waar deze knelpunten werden besproken. Afgelopen woensdag was het dan zover. Ook LTO Noord schoof aan. "Het plan om een parallelweg vanaf de Bolzijl door te trekken tot de Koggenrandweg kan de overlast van het landbouwverkeer verminderen", denkt Piet Boersma, voorzitter van de Dorpsraad. Hij heeft goede hoop dat de provincie het nu écht oppakt. Want voorheen lag dit plan ook al op tafel. "We hebben duidelijk aangegeven dat er nu echt wat moet gebeuren. De wegen zijn smal en tractoren worden breder en zwaarder, en mogen harder rijden. En dat brengt onveilige situaties met zich mee."

Te gevaarlijk

Ook werd er gesproken over een tijdelijke toelating van het landbouwverkeer op de provinciale weg (N240). Maar daar ziet de provincie geen heil in. Volgens Bram Derix, beleidsadviseur bij de provincie, omdat het anders te gevaarlijk wordt. "Het verschil in snelheid ligt te hoog. Tractoren mogen maximaal 40 kilometer per uur rijden. Ook geldt er een inhaalverbod en de kans dat automobilisten ongeduldig worden en gaan inhalen, is gewoonweg te groot. Door de vele bochten is het uitzicht slecht, waardoor er frontale botsingen kunnen ontstaan. Het kan niet zo zijn dat we het centrum veiliger gaan maken, maar de provinciale weg niet."

Naar verwachting start de provincie in 2026/2027 met de aanleg van deze parallelweg. Tot die tijd wordt er nog gekeken naar oplossingen om de verkeersdrukte in Opperdoes te verminderen.