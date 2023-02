Gevallen circusartiest maakt het naar omstandigheden goed: "Heeft lange weg te gaan"

De artiest die tijdens een act van het Kerstcircus in Haarlem naar beneden viel, is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Dat vertelt woordvoerder van het circus, Robert Vinkenborg.

Het ongeluk van de artiest bij de act ‘Wheel of Death’ zorgde voor veel reacties en bezorgde bezoekers. Al snel bleek de artiest bij kennis te zijn en werd hij verzorgd in het Spaarne Gasthuis.

"Hij heeft nog een lange weg te gaan. Op dit moment is hij aan het revalideren omdat zijn bekken bij de val zijn gebroken. Dat is iets wat moet aangroeien. Volgens de prognose moet het helemaal goed komen”, aldus Vinkenborg.

Geschrokken bezoekers

Het circus heeft bezoekers van de bewuste avond een vervangende voorstelling aangeboden. "Tijdens die voorstelling was de sfeer goed. Mensen kwamen voor de tweede keer naar het circus, dus het waren gemotiveerde bezoekers. Op die avond was het tijdens de act Wheel of Death extra spannend, maar het ging allemaal goed", vertelt de woordvoerder die ook opmerkt dat er veel empathie voor de artiest is.

Collega's

Naast geschrokken bezoekers zijn de collega’s van de artiest ook erg aangedaan. "Je moet de artiesten als bandjes zien die worden ingehuurd, om samen een grote voorstelling te maken. De circuswereld is niet heel groot. Artiesten komen elkaar vaak tegen. Ze wonen ook een paar weken naast elkaar, waardoor er hechte vriendschappen ontstaan." De impact op de collega’s is volgens Vinkenborg dan ook erg groot.