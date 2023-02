Hein zat 3 dagen vast voor bedreiging Kick Out Zwarte Piet: 'Breken hun rug en benen'

'Wij zijn de Kick Out Zwarte Piet Haters. We breken ze allemaal hun rug en benen. Wees gewaarschuwd vieze kinderfeesthaters'. Hein (41) bedreigde actiegroep Kick Out Zwarte Piet, toen die in 2019 wilde demonstreren in zijn woonplaats Alkmaar. Hij zat al drie dagen in de cel, kreeg ook een taakstraf, maar kwam daarvoor niet opdagen. Vandaag stond hij daarom weer voor de rechter.

Demonstratie tijdens Alkmaarse Sinterklaasintocht (2019) - NH Nieuws

"Een grote poppenkast", zo omschrijft de Alkmaarse Hein de zitting van vandaag over het opruiende bericht dat hij drie jaar geleden plaatste in de Facebookgroep 'Alkmaar Kan Het'. "Ik heb een groep opgericht, wij zijn de Kick Out Zwarte Piet Haters. We breken ze allemaal hun rug en benen, wees gewaarschuwd vieze kinderfeesthaters. We gaan niet praten, we gaan er gelijk op. Bij deze roep ik ook alle jongeren op om lekker los te gaan op die vuilakken." Volgens Hein reageerde hij juist op een bedreiging van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. "Ze wilden naar Alkmaar en Heerhugowaard komen om Zwarte Pieten in elkaar te slaan. Mijn zus zou daar ook zijn met haar kinderen. Ik was boos en hoopte ze een beetje bang te maken, zodat ze wegbleven." Kort daarna hoort Hein dat de actiegroep een demonstratie in Alkmaar organiseert. Hij besluit erheen te gaan. "Ik stond daar met een wethouder te praten en was totaal niet bedreigend. Dan zie ik vanuit mijn ooghoek ineens allemaal politie aankomen."

Politie en ME bij intocht Alkmaar (2019) / NH Nieuws

Er blijkt aangifte te zijn gedaan van het dreigbericht. Hein wordt opgepakt en drie dagen vastgehouden. De behandeling die hij daar vervolgens krijgt, noemt hij onmenselijk. "Het leek wel alsof ik iemand had vermoord. Door mijn maagverkleining moet ik een speciaal dieet volgen. Mijn ouders brachten eten voor mij, maar dat heb ik nooit gehad. Toen ik ernaar vroeg, deed een aantal bewakers of ze van niets wisten. Later kreeg ik van een andere bewaker te horen dat mijn eten al twee dagen ergens in een koelkast stond. Ook kreeg ik geen wc-papier. Ik begrijp dat het geen hotel is, maar dit doe je niet eens met een hond." 'Behoorlijke straf' Ook Heins advocaat noemt zijn celstraf overdreven. "Wat mijn cliënt heeft gedaan is niet netjes, het siert hem niet. Maar een geldboete was in dit geval logischer geweest. Drie dagen politiecel is een behoorlijke straf." De zaak komt uiteindelijk in maart 2021 voor de rechter. Hein krijgt dan een taakstraf van 24 uur opgelegd, maar komt deze niet na. Vandaag moest hij zich daarvoor verantwoorden. Het gebrek aan een woning zou daar volgens hem de oorzaak van zijn geweest. "Ik heb die oproep niet gekregen. Omdat ik thuisloos ben en bij mensen inwoon, heb ik geen vast adres." Daar gaat de Officier van Justitie (OvJ) niet in mee en eist opnieuw een werkstraf. Ditmaal twintig uur, waarvan tien voorwaardelijk, met een proeftijd van een jaar. "Meneer heeft van de reclassering voor zijn werkstraf best wat tijd gehad. Dat we hier na drie jaar nog zitten, ligt ook op het bordje van de verdachte zelf."

"Mijn dochtertje was toen 9, die geloofde al niet eens meer in Sinterklaas" Hein (41) uit Alkmaar